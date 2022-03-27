Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakereleri Türkiye’de! Başkan Erdoğan ile Putin’den kritik görüşme | Karar İstanbul

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ilk tur müzakereleri, 28 Şubat'ta, Belarus'un Ukrayna ile sınırındaki Gomel bölgesinde gerçekleşmiş ve 5 saat sürmüştü. Çatışmaların durması ve ateşkesin sağlanması amacıyla yapılan müzakereler zaman zaman ara verilerek devam etmişti. Rusya ve Ukrayna heyetleri, ateşkesin sağlanması için yakın gelecekte, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmaya varmıştı. Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin ikinci turu da 3 Mart'ta Belarus sınırındaki Brest'te yapılmıştı. Belarus'un Polonya ve Ukrayna'ya sınırı olan Brest şehrindeki Belovejsk Ormanı bölgesinde gerçekleşen müzakereler sonunda taraflar, görüşmelerin devamına karar vermişti. Ukrayna-Rusya görüşmesinde, tarafların, sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata vardığı bildirilmişti. Tahliyelerin yapılacağı bölgelerde, geçici ateşkesin sağlanması konusunda anlaşmaya varılmıştı.