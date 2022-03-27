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Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakereleri Türkiye'de

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.03.2022 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
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Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakereleri Türkiye’de

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için yoğun diplomasisine devam ederken, müzakerecilerden açıklama geldi. Ukraynalı müzakereciler, heyetlerin 28-30 Mart tarihlerinde Türkiye'de görüşeceklerini ifade etti.

Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için görüşmelerine devam ediyor. Ukraynalı müzakereciler, Rusya ile yapılacak olan yeni görüşme hakkında açıklama yaptı.

TÜRKİYE'DE KRİTİK GÖRÜŞME

Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u bir araya gelmişti. Türkiye'nin yoğun diplomasisi sonuç verdi.

Rusya ve Ukrayna heyetleri Türkiye'de görüşecek.

Ukraynalı müzakereciler yaptıkları açıklama ile heyetlerin 28-30 Mart tarihlerinde görüşeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusuna değinerek, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile kanalları açık tutmaya devam ediyor. İki ülke ile çok kapsamlı ilişkilerimiz var." demişti.

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