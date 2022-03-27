Son dakika: Rusya-Ukrayna müzakereleri Türkiye’de

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk konusuna değinerek, "Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile kanalları açık tutmaya devam ediyor. İki ülke ile çok kapsamlı ilişkilerimiz var." demişti.

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