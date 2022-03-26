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Fransa'daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası! Fransızlar bir litre yağ alabilmek için adeta savaştı! İşte o anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.03.2022 Güncelleme Tarihi: 26.03.2022
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Fransa’daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası! Fransızlar bir litre yağ alabilmek için adeta savaştı! İşte o anlar...

Avrupa genelinde Rusya - Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan enerji krizinin yanında gıda krizi de başladı. Fransa'dan gelen görüntülerde vatandaşların bir litre ayçiçek yağı alabilmek adına birbirleriyle adeta savaştığı görüldü. Marketteki o anlar dünya basınında geniş yankı bulurken, kameralara yansıdı. Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulunmuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda ülkede gıda ve enerji krizi yaşanırken Fransa'dan gelen görüntüler durumu özetledi.

BİR LİTRE YAĞ İÇİN ADETA SAVAŞTILAR

Bir markette ayçiçek yağına hucüm eden Fransızlar, adeta bir litre ayçiçek yağı alabilmek için birbiriyle savaştı.

Görüntülerde vatandaşların ayçiçek yağı alabilmek için birbirlerini ittikleri ve kavga ettikleri de görüldü.

MACRON GIDA KRİZİNE YÖNELİK UYARMIŞTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda kriziyle karşı karşıya kalacaklarını, buna karşılık Fransızlara gıda yardımı yapacaklarını belirtti.

Macron, France Bleu radyosunda yaptığı açıklamada, savaş nedeniyle küresel gıda krizi yaşanacağı uyarısında bulundu.

ABD'DE BEBEK MAMALARI KİLİTLİ DOLAPLARDA SATILIYOR

Dünya genelinde koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz sonrası enflasyon krizinin yaşanması ABD'de de etkisini gösterdi.

Ülke genelinde son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesine ulaşılırken bazı marketlerde hırsızlık ve yağmalara karşı bebek mamaları ve deterjanlar kilitli dolaplarda satışa sunulmaya başlandı.

Fransa’daki marketlerde ayçiçek yağı kavgası FRANSA'DAKİ MARKETLERDE AYÇİÇEK YAĞI KAVGASI
Bebek mamaları ve deterjanlar kilitli dolaplarda!

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