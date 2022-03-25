Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 30. gün! Rusya iki tarafın da kayıplarını açıkladı: Birinci etabı tamamladık

12.29: Avrupa'daki siyasetçilerin, "Hitler Almanyası'nda" kullanılan "topyekün savaş" terimini Rusya'ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "(Batılılar) Rusya'ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler." diye konuştu.

ABD'DEN DAHA FAZLA GAZ GİDECEK

ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Brüksel'deki Büyükelçilik binasında basına açıklamalarda bulundu.

ABD ve AB'nin Rusya'ya enerjide olan bağımlılığı düşürmek üzere bir araya geldiğini belirten Biden, "Bu hedefe yönelik ortak bir strateji üzerinde anlaştık." dedi.

Biden, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız." ifadesini kullandı.

Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını vurgulayan Biden, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını olabildiğince çabuk azaltmasına yardım edeceklerini anlattı.

Biden, "ABD, uluslararası ortaklarla birlikte, bu yıl Avrupa için ilave 15 milyar metreküp LNG sağlamak için çalışacak." diye konuştu.

ABD'nin 2030 yılına kadar da AB pazarına yıllık 50 milyar metreküp ek LNG sağlamak üzere iş birliği yapacağına işaret eden Biden, AB Komisyonu'nun kıtadaki doğal gaz altyapı ve depolamasını geliştirmek için üye ülkelerle çalışacağını anlattı.