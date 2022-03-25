Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşında 30. gün! Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü
Son dakika haberleri... 30. gününe girilen Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise yaptığı açıklamada, "(Batılılar) Rusya’ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti." ifadelerine yer verdi. Rusya Savunma Bakanlığı, her iki cephenin de kayıplarını açıkladı. Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve devam eden müzakereler ele alındı.
Dünyanın gözü önünde gerçekleşen Rusya-Ukrayna savaşında 30. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi Toplantısına video konferansla katılarak konuşma yaptı. Ukrayna'nın hiçbir zaman savaş hayal etmediğini belirten Zelenskiy, bir aydır kendi topraklarında bombardıman altında olduklarını söyledi.
Rusya-Ukrayna savaşından tüm detayları anbean haberimizden takip edebilirsiniz...
20:15 Başkan Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.
Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve devam eden müzakereler ele alındı.
16.27: Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna'daki operasyonun genel olarak birinci etabı tamamlandı." ifadelerine yer verildi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla asker öldü, yaklaşık 16 bin asker yaralandı." denildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askerlerinden 1351'inin öldüğünü, 3 bin 825'inin de yaralandığını da açıkladı.
12.29: Avrupa'daki siyasetçilerin, "Hitler Almanyası'nda" kullanılan "topyekün savaş" terimini Rusya'ya karşı kullandıklarını savunan Lavrov, "(Batılılar) Rusya'ya karşı topyekün, hibrit bir savaş ilan etti. Hedefleri gizli değil, Rus ekonomisini ve bir bütün olarak Rusya'yı yok etmek ve boğmak istediklerini alenen ilan ettiler." diye konuştu.
ABD'DEN DAHA FAZLA GAZ GİDECEK
ABD Başkanı Joe Biden ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD'nin Brüksel'deki Büyükelçilik binasında basına açıklamalarda bulundu.
ABD ve AB'nin Rusya'ya enerjide olan bağımlılığı düşürmek üzere bir araya geldiğini belirten Biden, "Bu hedefe yönelik ortak bir strateji üzerinde anlaştık." dedi.
Biden, "ABD ve AB, doğal gazda bağımlılıktan kurtulmak için somut adımlar atacağız." ifadesini kullandı.
Rusya'ya enerjide bağımlılığı azaltmak için bu yıl Avrupa'ya ilave 15 milyar metreküp LNG göndermek üzere AB ile anlaştıklarını vurgulayan Biden, Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını olabildiğince çabuk azaltmasına yardım edeceklerini anlattı.
Biden, "ABD, uluslararası ortaklarla birlikte, bu yıl Avrupa için ilave 15 milyar metreküp LNG sağlamak için çalışacak." diye konuştu.
ABD'nin 2030 yılına kadar da AB pazarına yıllık 50 milyar metreküp ek LNG sağlamak üzere iş birliği yapacağına işaret eden Biden, AB Komisyonu'nun kıtadaki doğal gaz altyapı ve depolamasını geliştirmek için üye ülkelerle çalışacağını anlattı.
TRANSATLANTİK VERİ ANLAŞMASI
Biden, "AB ile aramızda öngörülebilir ve güvenilir veri akışlarını mümkün kılacak yeni bir transatlantik veri akışları çerçevesi üzerinde prensipte bir anlaşma sağladık." dedi.
Anlaşmanın vatandaşların veri güvenliğini sağlayacağını ve veri mahremiyetini koruyacağını anlatan Biden, "Bu yeni veri koruma çerçevesi büyüme ve inovasyonu destekleyecek, firmalara yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.
RUS GAZININ 3'TE 1'İNİN YERİNİ ALACAK
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen de ABD'nin AB'ye 2030'a kadar yıllık en az 50 milyar metreküp ilave LNG tedarik edeceğini belirtti.
Avrupa'nın enerji arzını Rusya'dan güvenli tedarikçilere doğru çeşitlenmek istediklerini belirten von der Leyen, "ABD'nin bu yıl AB'ye az 15 milyar metreküp LNG sağlama taahhüdü bu yönde büyük bir adımdır." dedi.
Söz konusu miktarın Avrupa'nın Rusya'dan tedarik ettiği LNG yerine geçeceğini vurgulayan von der Leyen, ayrıca ABD'nin Avrupa'ya 2030 yılına kadar yıllık en az 50 milyar metreküp LNG arz edeceğini anlattı.
Von der Leyen, 50 milyar metreküp gazın Rus gazının 3'te1'inin yerini alacağını anımsatarak, "Şimdi doğru yoldayız." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, "ABD ile transatlantik veri akışı için yeni bir çerçeve üzerinde prensipte anlaşmaya vardığımız için de çok memnunum." diye konuştu.
ABD, geçen yıl AB'ye yaklaşık 22 milyar metreküp doğal gaz göndermişti.
AB'nin doğal gaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40'la Rusya alıyor. AB geçen yıl Rusya'dan 155 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmişti.
AB ülkeleri, Rus gazına olan bağımlılığı hızla azaltmak istiyor.
ABD Başkanı Biden, NATO, G7 ve AB zirveleri için Brüksel'de bulunuyor.
Ayrıca, bugün yapılan AB Liderler Zirvesi'nde doğal gaz depolarının kış aylarına kadar doldurulması ve ortak doğal gaz tedariki konularında kararlar alınması bekleniyor.
ÇEKİMSER OY
09.38: Çin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun Ukrayna'daki insani krizden Rusya'yı sorumlu tutan kararına "çekimser" oy kullandı.
BM Genel Kurulu, Ukrayna'daki savaşın insani sonuçlarına dikkati çekmek için dün düzenlediği olağanüstü oturumda, Rusya'ya Ukrayna'daki saldırılarına son verme, tüm güçlerini geri çekme çağrısı ve Kiev'e daha fazla yardım yapılmasını öngören kararı 5'e karşı 140 oyla kabul etti.
Rusya, Belarus, Suriye, Kuzey Kore ve Eritre tasarıya karşı çıkarken aralarında Çin'in de bulunduğu 38 ülke "çekimser" oy kullandı.
Bu arada Güney Afrika tarafından sunulan, Çin'in de desteklediği Ukrayna'daki savaşın sorumlusu olarak Rusya'yı işaret etmeden insani duruma değinen bir başka karar tasarının oylanması teklifi ise Genel Kurul'da kabul görmedi.
Çin'in BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cang Cun, Güney Afrika'nın teklifine destek için yaptığı konuşmada, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının dikkate alınması gerektiğini belirterek insani konuların siyasileştirilmesinden kaçınılmasını istedi.
Cang, Güney Afrika versiyonunun BM üyelerini birliğe teşvik edilmesi ve diyaloğa kapı açılmasına daha fazla katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.
Çin, daha önce de BM Genel Kurulu'nun 2 Mart'ta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısı için de "çekimser" oy kullanmıştı. BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının bağlayıcı yaptırım gücü bulunmuyor.
05.42: Avrupa Birliği (AB) liderleri, Rusya'ya savaş suçlarını derhal durdurma çağrısı yaparak, Ukrayna'nın Birlik üyeliğine desteğini yineledi.
AB liderleri, zirvenin ilk günkü oturumlarının sonunda Ukrayna ile ilgili bildiri kabul etti. Bildiride, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığının uluslararası hukuku fazlasıyla ihlal ettiği, insanların hayatlarını kaybetmelerine ve yaralanmalarına yol açtığı, hastaneler, okullar ve sığınaklar dahil sivil halkı hedef aldığı belirtildi.
"Savaş suçları derhal durmalı. Sorumluları uluslararası hukuk önünde hesap verecek." ifadesine yer verilen bildiride, Mariupol'deki abluka ve diğer şehirlere insani yardım ulaştırılmasına izin verilmeyişinin kabul edilemez olduğu, Rus güçlerin erişime izin vermesi gerektiği vurgulandı.
Bildiride, Rusya'ya acilen sivillere güvenli geçiş izni, insani erişime kesintisiz ulaşım ve insani koridorlar oluşturmaya izni vermesi çağrısı yapıldı.
Rusya'ya Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygı gösterme davetinin yinelendiği bildiride, AB'nin Ukrayna'ya ve Birlik üyeliğini seçmesine desteğinin altı çizilerek, AB Komisyonuna üyelik konusunda görüşünü beyan etme çağrısı tekrarlandı.
Bildiride, "AB Ukrayna'ya siyasi, finansal, maddi ve insani destek vermeye devam edecek." değerlendirmesine yer verilerek, AB'nin yeni yaptırımlar uygulamaya hazır olduğu ifade edildi.
Bildiride ayrıca tüm ülkeler yaptırımlarla uyumlu davranmaya, Rusya'nın yaptırımları aşmak için muhtemel çabasını engellemeye ve bu ülkeye herhangi bir yardımda bulunmamaya davet edildi.
Zirvenin ilk gününe ABD Başkanı Joe Biden de katılmış, AB, ABD ile ortak açıklamaya imza atarak Rusya'ya karşı ortak tavır sergilemişlerdi. Zirve, ikinci gününde devam edecek, "Avro Zirvesi" başlıklı bir oturum yapılarak, ekonomik konular, bankacılık sektörünün ve sermaye piyasalarının durumları değerlendirilecek.
03.02: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşın Rusya'da Zafer Bayramı olarak kutlanan 9 Mayıs'a kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yapıldığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetlerinin personeli arasında savaşın 9 Mayıs 2022'ye kadar tamamlanması fikrinin propagandasının yürütüldüğü bilgisine ulaştıkları belirtildi.
Açıklamada, bir ay içinde, ciddi kayıplar veren ve morali bozuk askeri personele rağmen Rusya Federasyonu'nun askeri ve siyasi yönetiminin, Ukrayna'ya karşı savaşı devam ettirmekten vazgeçmediğine dikkat çekildi.
Savaş kurallarını büyük ölçüde ihlal ve uluslararası hukukun gereklerini göz ardı eden Rusya'nın, Ukrayna'daki şehir ve köylerin altyapısını yok etmeyi sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın Çernigiv bölgesinin bazı yerleşim yerlerinde Rusların, hasarlı araçlarını tahliye etmek için köylülerin tarım makinelerine el koyduğu aktarıldı.
Donetsk bölgesindeki Dokuçayevsk şehrinde Rusların, Mariupol'dan kaçmaya çalışan siviller için kimlik tespit kampı kurduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna topraklarındaki yerleşim birimlerinde nüfusu kontrol etmekte büyük zorluklarla karşılaştıkları ifade edildi.
Rusya Federasyonu'nda 9 Mayıs, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı kazanılan tarih olarak biliniyor. 1945'ten beri 9 Mayıs günü, Zafer Bayramı olarak kutlanıyor.
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