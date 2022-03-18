Rusya - Ukrayna savaşında 23. gün! Ukrayna: Esad'ın askerleri Rus ordusuna katıldı | Zelenskiy paralı askerlere seslendi
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 23. güne girildi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esad rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rus ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." açıklamasında bulundu. İşte son dakika Rusya Ukrayna savaşından gelişmeler.
Ukrayna'da Rus güçlerinin saldırıları 23. günde de devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşırken bombardımanın şiddeti de her geçen gün artıyor.
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
09.12 Rus birlikleri Lviv Havalimanı'na yakın bir noktayı vurdu.
03.33 UKRAYNA: İŞGALCİLER SURİYE'DEN YAKLAŞIK BİNE YAKIN PARALI ASKER TOPLADI
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkeye karşı savaş başlatan Rusya ordusunun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birliklerden yaklaşık bin kişiyi topladığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, savaş sırasında oldukça büyük kayıp yaşayan Rus ordusunun, yabancı paralı askerleri aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı, personel kaybını yabancılar pahasına telafi etmek için önlemler almaya devam ediyor. Mevcut bilgilere göre, Rus işgalciler, Beşşar Esed ve Hizbullah'ın sözde ordusundan bine yakın gönüllüyü çoktan topladı."
Açıklamada, "Aynı zamanda, mevcut bilgilere göre, bu militanlar Ukrayna topraklarındaki çatışmalara katılmayı değil, Avrupa ülkelerine ulaşmak için iş gezilerini fırsat olarak kullanmayı amaçlıyorlar." ifadesi kullanıldı.
03.08 ZELENSKİY: HAYATINIZIN EN KÖTÜ KARARI OLACAK
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." dedi.
Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 22. gününü değerlendirerek, dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi.
Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Zelenskiy, "Ve şimdi herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." sözlerini sarf etti.
Rus annelere seslenen Zelenskiy, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir." diye konuştu.
Binlerce Rus askerin esir düştüğü, 13 binden fazlasının öldürüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rus aileleri, kendi askerlerini aramaya davet ederek, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz." ifadesine yer verdi.
Dün Almanya Parlamentosu'na konuştuğunu hatırlatan Zelenskiy, Alman milletvekillilerine bir Avrupalı, bir Ukrayna vatandaşı olarak hitap ettiğini anımsattı.
Almanya için, geçtiğimiz on yıllar boyunca ekonomi ve enerji gibi konuların daha öncelikli olduğunu, ancak şimdi görüşlerin değişmeye başladığını savunan Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Almanların görüşlerinin değiştiğini görüyoruz ve bu çok önemli. Almanya'nın yeni bir yol aradığını görüyoruz. Almanların çoğunluğunun, eski politikanın revize edilmesinde ne kadar samimi olduğunu görüyoruz."
Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın sesini dünyaya duyurması ve küresel barışın güçlendirilmesi amacıyla çeşitli devletlerin parlamentolarına benzer konuşmaları sürdüreceğini aktardı.
Gerek Avrupa, gerek tüm dünyadaki liderlerin, Ukrayna'nın bulunduğu durumu artık daha iyi anlamaya başladıkları vurgulayan Zelenskiy, Ukrayna'ya destek veren herkese teşekkür etti.
Zelenskiy, hükümet olarak ülkede ekonomiye destek vermek için önemli adımlar attıklarını, bugün düzenlenecek bakanlar kurulunda da iş dünyasını ilgilendiren faydalı paketlerin açıklanacağını duyurdu.
02.50: Rusya'nın, BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, Ukrayna'da ortaya çıktığı iddia edilen biyolojik laboratuarların görüşülmesi için bugün BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını duyurdu.
23.44: Almanya'da eyalet başbakanlarıyla bir araya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Rusya-Ukrayna savaşı ve mülteciler hakkında açıklamalarda bulundu. Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın tüm saldırgan eylemleri derhal durdurmaları ve Rus ordusunu Ukrayna'dan çekilmesi çağrısında bulunarak, "Rusya Devlet Başkanı Ukrayna'da savaş yürütüyor ve bu nedenle uluslararası değerlerimize ve normlarımıza da saldırıyor" ifadelerini kullandı.
23.08: ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.
22.46: İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna Başkanı Denis Şmihal olduğunu iddia eden bir kişinin kendisi ile iletişime geçmeye çalıştığını söyleyerek, Rusya'yı "sahte numaralar" yapmakla suçladı. Wallace, "Bugün Ukrayna Başbakanı olduğunu iddia eden bir sahtekar benimle konuşmak için girişimde bulundu. Birkaç yanıltıcı soru sordu ve şüphelendikten sonra aramayı sonlandırdım. Hiçbir Rus dezenformasyonu, çarpıtma ve kirli oyun, Rusya'nın insan hakları ihlallerinden ve Ukrayna'yı yasadışı işgal ettiği gerçeğinden uzaklaştıramaz. Umutsuz bir girişimdi" dedi.
GÖZLER BIDEN-Şİ GÖRÜŞMESİNDE
22.44: Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'deki Capitol Hill'de St. Patrick Günü etkinliği kapsamında düzenlenen yıllık İrlanda Dostları Öğle Yemeği'nde konuştu. Biden konuşmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "katil bir diktatör" ve "haydut" olarak nitelendirerek, "Artık İrlanda ve Büyük Britanya var. Ukrayna halkına karşı ahlaksız bir savaş yürüten kanlı bir diktatöre, saf bir hayduta karşı birlikte duruyorlar. İrlanda ve ABD birlikte çalışıyor. Şimdi ilk kez güvenlik konseyindeler. İrlanda artık (Birleşmiş Milletler) güvenlik konseyinin bir parçası" dedi.
22.35: Blinken, Biden'ın yarınki görüşmede Çin Devlet Başkanı Şi'ye "Rusya'ya askeri destek vermesi durumunda bunun karşılığı olacağı" uyarısında bulunacağını söyledi.
22.34: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Almanya, Ukrayna'ya askeri teçhizat, mali ve insani yardımda kilit rol oynuyor" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Mart BİM Aktüel Ürünler Kataloğu: 8 kategoride onlarca ürün indirimli satılıyor! BİM'de bu hafta neler var?
- Bugün kar tatili olan iller: 18 Mart Cuma günü okullar tatil mi? Trabzon, Samsun, Kayseri, Rize, İstanbul, Ordu, Kocaeli...
- Çanakkale Köprüsü ne zaman, saat kaçta açılacak? 1915 Çanakkale Köprüsü açılış programı belli oldu
- Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı hangi tarihte?
- 18 Mart yarın toplu taşıma var mı? Otobüs, metro, metrobüs, tramvay çalışıyor mu?
- Metaverse nedir, ne anlama geliyor? Metaverse nereden, nasıl alınır?
- Berat Kandili ne zaman başlar, biter 2022? Berat Kandili ne zaman sona erer?
- Kayseri ve Nevşehir'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Kayseri'de okullar tatil olacak mı? Kayseri Valiliği...
- Zonguldak ve Düzce'de yarın okullar tatil mi? 18 Mart Cuma günü Zonguldak ve Düzce'de okullar tatil olacak mı? Son gelişmeler...
- Bursa ve Yalova'da yarın okullar tatil mi? 18 Mart'ta Bursa ve Yalova'da okullar tatil olacak mı? Açıklamalar...
- Survivor'da Voleybol challenge'ı kim kazandı? 17 Mart Survivor All Star'da voleybol maçı hangi takım kazandı?
- ⛄ Üniversiteler tatil mi son dakika? Hangi illerde üniversiteler tatil olacak? VALİLİK AÇIKLAMALARI...