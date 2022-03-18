Rusya - Ukrayna savaşında 23. gün! Rus Bakan Lavrov’dan yaptırım açıklaması: Bu bir rekor | Zelenskiy paralı askerlere seslendi

03.08 ZELENSKİY: HAYATINIZIN EN KÖTÜ KARARI OLACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaşı başlatan Rusya'nın ordusuna katılmak isteyen paralı askerleri uyararak, "Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." dedi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının 22. gününü değerlendirerek, dünyanın en büyük ordularından birine karşı ülkeyi savunmak için savaştıklarını söyledi.

Rus ordusunun bazı ülkelerden paralı askerleri toplamaya çalıştığına dair bilgilere sahip olduklarını belirten Zelenskiy, "Ve şimdi herkesi, Ukrayna topraklarında işgalcilere katılmaya çalışacak herkesi uyarıyorum. Bu hayatının en kötü kararı olacak. Uzun ömür, size kısaca teklif edilen paradan daha iyidir." sözlerini sarf etti.

Rus annelere seslenen Zelenskiy, herkesin kendi çocuklarına sahip çıkma çağrısında bulunarak, "Oğlunun Ukrayna'ya karşı savaşa gönderildiğini bilen her anne, oğlunun nerede olduğunu kontrol etmelidir." diye konuştu.

Binlerce Rus askerin esir düştüğü, 13 binden fazlasının öldürüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rus aileleri, kendi askerlerini aramaya davet ederek, "Biz bu savaşı istemedik. Biz sadece barış istiyoruz." ifadesine yer verdi.