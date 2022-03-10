Rusya - Ukrayna savaşında 15. gün! Dünyanın gözü Antalya'da | Barışın köprüsü Türkiye oluyor | İşte dakika dakika gelişmeler
Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı haberleri... Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 15. gününde dünyanın gözü Türkiye'de olacak. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapılacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları biraraya gelecek. İşte son dakika Rusya - Ukrayna savaşından detaylar.
DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba savaşın başladığı günden beri ilk defa temas kuracak.
Rus ve Ukrayna heyetleri toplantı dışında karşılaşmayacak ve ayrı otellerde konaklayacak.
LAVROV-KULEBA GÖRÜŞMESİNİN SAATİ BELLİ OLDU
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Ukrayna, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakanlarının katılımıyla yapılacak üçlü görüşme saat 11:00'de öngörülüyor. Toplantıdan hemen sonra Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ayrı bir basın toplantısı verecek. Söz konusu basın toplantısı Regnum Carya otelinin Convention Center binasında yapılacak."
Bölgede peş peşe sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna haberleri...
04.10 ZELENSKİY SİVİLLERİN SİLAH KULLANIMINA DAİR YASAYI İMZALADI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı.
Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı.
Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.
Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.
Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı.
Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.
03.24 UAEA, UKRAYNA'DAKİ İKİ SANTRALDEN UZAKTAN VERİ AKIŞININ KESİLDİĞİNİ DUYURDU
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Grossi, Çernobil ve Zaporijya nükleer santrallerinden ajansın Viyana'daki merkezine veri aktarımının kesildiğini duyurdu. Grossi, veri akışının aniden kesilmesinden endişe duyduğunu söyledi.
02.55 İSRAİL PARLAMENTOSU'NDAN ZELENSKİY'E RET
İsrail Parlamentosu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Genel Kurul'da video konferans yoluyla konuşma yapması talebini reddetti.
02.51 Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketlere Nestle, Philip Morris ve Sony de katıldı
02.10: ABD Savunma Bakanlığı basın sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna'ya MİD-29 savaş uçağı transfer etme fikrini desteklemediğini söyledi.
ABD'DEN "KİMYASAL SİLAH" İDDİASI
01.50 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın, Ukrayna'da ABD'nin kimyasal ve biyolojik silah ürettiği iddialarını reddederek, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal ya da biyolojik silah kullanabileceği uyarısında bulundu.
01.40: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.
01.13: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev, Sumi, Enerhodar, Mariupol, İzyum ve Volnovaha kentlerinden sivillerin tahliyesi için 6 insani yardım koridoru oluşturacaklarını bildirdi.
00.54: Kiev'de siren sesleri yeniden yükseliyor.
00.37: Rusya'nın sivillerin tahliyesine yönelik başlattığı ateşkes rejimi sırasında Energodar, Dniprorudny ve Vasilyevka'dan yaklaşık bin kişi tahliye edildi.
23.48: Avrupa Birliği (AB) Rusya'ya yönelik yaptırım listesini genişletti. AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ''Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehlikeye atan veya tehdit eden eylemler için 160 kişi daha listeye alındı'' ifadesi kullanıldı. Açıklamada, ''Listelenen kişiler Rusya Federasyonu'nda özellikle metalurji, tarım, ilaç, telekom ve dijital endüstrilerde önemli bir gelir kaynağı sağlayan kilit ekonomik sektörlerde yer alan 14 önde gelen oligark ve iş adamı ve aile üyelerini içerir'' denildi.
Açıklamada ayrıca, "Rusya Federasyonu ile Donetsk Halk Cumhuriyeti arasında 'Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' ve 'Rusya Federasyonu ile Lugansk Halk Cumhuriyeti arasında Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması'nın hükümet kararlarını onaylayan Rusya Federal Konseyi'nin 146 üyesi yaptırım listesine eklendi'' ifadeleri kullanıldı. Yaptırım listesine eklenen son isimlerle birlikte AB'nin Rusya'da yaptırım uyguladığı kişi sayısı 862 kişi ve 53 kuruluşa ulaştı.
23.50: Pentagon Sözcüsü John Kirby, "ABD Ukrayna'ya savunma sunma konusunda alternatif seçeneklere bakıyor bunlar için müttefiklerle çalışıyor" dedi.
23.56: Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı saldırılarda can kayıpları artmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-9 Mart tarihleri arasında Rusya'nın 12 bin asker, 120 top atış sistemi, 81 helikopter, 482 zırhlı araç, 317 tank, 3 gemi, 28 hava savunma sistemi, 7 insansız hava aracı, 60 yakıt tankeri ve 49 uçak kaybettiği aktarıldı.
ZELENSKİY: SAVAŞ ANCAK BÖYLE BİTER
23.41: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 14'üncü gününde devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alman basınına konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz" dedi. Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbass'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenskiy, "Bunlar benim verebileceğim kararlar değil" ifadelerini kullandı.
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