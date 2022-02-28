Rusya - Ukrayna savaşında 5. gün! Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi sona erdi | İşte dakika dakika son gelişmeler

Rusya'nın Ukrayna işgalinde her şehirden çatışma haberleri geliyor. Rusya'ya ait 5 kilometrelik askeri konvoy Ukrayna'nın başkenti Kiev'e doğru ilerlerken uydudan görüntülendi. Rusya Ukrayna savaşında 5. güne girilirken gece saatlerinde birçok bölgeden patlama sesleri geldi.

İşte dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşından sıcak gelişmeler:

19.29: Reuters'ın servis ettiği habere göre önümüzdeki günlerde ikinci tur görüşmelerinin olması bekleniyor.

19.11: Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

19.06 Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki Belarus sınırındaki müzakere toplantısı sona erdi. Toplantı 6 saat sürdü.

19:01 İngiltere, Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı.

18:27 BM Genel Sekreteri Guterres: Çatışmalar devam ediyor ama diyalog kanalları açık. Ukrayna için bir trajedi ile karşı karşıyayız, aynı anda hepimiz için potansiyel olarak feci sonuçları olabilecek büyük bir bölgesel krizle karşı karşıyayız.

18:00 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, telefonda görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin'e acil ateşkes uygulanması gerektiğini söyledi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, telefonda Putin ile Rusya-Ukrayna savaşını görüştü. Macron, Putin'e uluslararası toplumun Ukrayna'ya saldırının sona ermesi talebini iletti ve acil ateşkes uygulanması gerektiğini belirtti.

Emmanuel Macron, görüşmede Putin'den sivillere ve yerleşim yerlerine yönelik saldırıların durdurulması, sivil altyapının tamamının korunması ve kara yollarının ve özellikle Ukrayna'nın başkenti Kiev'in güneyindeki araç yolunun güvenliğinin sağlanmasını istedi. Putin, bu üç konuda "angaje olma iradesini" dile getirdi.

Görüşmede uluslararası insani hukuka saygı gösterilmesini, sivil nüfusun korunmasını ve insani yardımların ulaşımının sağlanmasını talep eden Macron, Putin'e gelecek günlerde temas halinde kalmayı önerdi. Putin de bunu kabul etti.

Macron, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile son saatlerde birçok telefon görüşmesi yaptı. Emmanuel Macron, Putin ile Zelenskiy'nin talebi üzere telefonda görüştü, ardından Zelenskiy'yi bilgilendirdi.

17:45 AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Rusya, Belarus'u nükleer devlet yapmak istiyor. Belarus ve Putin ile iş birliği yapanlara yaptırım gelecek. Rus gazına bağımlılık azalmalı.

16.54 THY, UKRAYNA VE MOLDOVA UÇUŞLARINI 15 MART'A KADAR İPTAL ETTİ

Ukrayna hava sahasının kapatılmasının ardından 24 Şubat'ta Ukrayna ve Moldova'ya seferlerini iptal eden Türk Hava Yolları (THY) bu süreyi 15 Mart'a kadar uzattığını açıkladı.

16:26 RUSYA'DAN MİSİLLEME

Rusya, Avrupa devletlerinin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasına cevap olarak, Almanya ve Fransa dahil 36 ülkenin uçaklarına hava sahasını kapattı.

16.10 UKRAYNA TÜM RUS GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİNİ TALEP ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin Ofisi'nden yapılan açıklamada, Kiev'in Kırım ve Donbass da dahil olmak üzere Ukrayna'daki tüm Rus birliklerinin geri çekilmesini talep ettiği belirtildi

16:10 ABD, Belarus'taki Büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldığını, Moskova'daki Büyükelçilik çalışanlarının da "gönüllü" olarak ülkeden ayrılabileceklerini duyurdu.

15:29 AB'DEN UKRAYNA'YA 90 MİLYON AVRO ACİL YARDIM

Avrupa Birliği (AB), Rusya'yla savaşan Ukrayna'ya 90 milyon avroluk acil insani yardım sağlanacağını duyurdu.

15.25 RUS GÜÇLERİ HARKİV'İ VURDU

Saldırıların en sık yaşandığı yerlerden Harkiv'den yeni gelen görüntülerde, sivil yerleşimlerin hedef alındığı görüldü. Rus güçlerinin vurduğu noktalardan dumanlar yükseldi. Şehirde bugün sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

15:16 ÇEKYA'DAN RUSYA VE BELARUS'TAKİ VATANDAŞLARINA YURDA DÖNME ÇAĞRISI

Çekya Dışişleri Bakanlığı, Belarus ve Rusya'daki Çek vatandaşlarının Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle artan gerilimden ötürü bu ülkelerden ayrılmaları çağrısında bulundu.



14:38 CHERNİHİV KENTİ BOMBARDIMAN ALTINDA

Ukrayna makamları, Kiev'in kuzey doğusunda Belarus sınırına yakın Chernihiv kentinin ve çevresinin bombardıman altında olduğunu açıkladı. Yetkililer, yerleşim yerlerinin isabet aldığını ve yangın çıktığını belirtti.

14:32 ABD VE İNGİLTERE UÇAKLARINDAN DEVRİYE UÇUŞU

ABD ve İngiltere'ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı bildirildi.

Remix News'ün, uçak izleme internet sitesi Flightradar 24'ün verilerine dayandırdığı haberde, NATO hava kuvvetlerine ait uçakların Ukrayna'yı yakından takip ettiği ve yüksek hazırlık seviyesini koruduğu belirtildi.





14:20 Yunanistan, Rusya vatandaşlarına yatırım amaçlı oturma izni vermeyi durdurdu

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

13.38 Kremlin: Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak

KRİTİK MÜZAKERE BAŞLADI

13.21 Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmaların ardından iki ülke heyetinin katılacağı müzakere görüşmeleri Belarus'ta başladı.

Ukrayna heyetinde Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı birinci yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna milletvekili Rustem Umerov, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi yer alıyor.

BM: 102 SİVİL ÖLDÜ

12:28 Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından 422 bin mültecinin komşu ülkelere geçtiğini, 102 sivilin öldüğünü bildirdi.





11:38 UKRAYNA HEYETİ BELARUS SINIRINA ULAŞTI

Ukrayna Heyeti'nin, Ukrayna-Rusya arasında yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği Belarus sınırına geldiği açıklandı.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı heyette; Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi'nin yer aldığını ifade etti.