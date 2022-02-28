Rusya - Ukrayna savaşında 5. gün! Rusya ve Ukrayna heyetlerinin görüşmesi başladı | İşte dakika dakika son gelişmeler

13:23 RUS ASKERİ KİEV BÖLGESİNDE UKRAYNALILARLA ÇATIŞTI

Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka'dan Makariv'e doğru ilerleyen Rus tanklarındaki askerler, Ukraynalılarla çatıştı.

11:25 LETONYA PARLAMENTOSU'NDAN VATANDAŞLARINA UKRAYNA'DA SAVAŞMA İZNİ

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Parlamentonun oybirliğiyle Letonya vatandaşlarına isterlerse Ukrayna için savaşma izni verdiği belirtildi. Savunma, İçişleri ve Yolsuzluğu Önleme Komisyonu Başkanı Juris Rancanis ise, "Ukrayna'yı desteklemek, Ukrayna'nın bağımsızlığını ve ortak güvenliğimizi savunmak için orada gönüllü olarak hizmet etmek isteyen vatandaşlarımız bunu yapabilmelidir" dedi.

11:08 UKRAYNA, RUS GÜÇLERİNİN YAKLAŞIK 5 BİN 300 ASKER KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, ülkesine saldıran Rus güçlerinin, yaklaşık 5 bin 300 asker kaybettiğini açıkladı.

Malyar, Facebook'tan yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin son 4 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı.

Rus güçlerinin 5 bin 300 civarında asker kaybettiğini bildiren Malyar, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 29 uçak, 29 helikopter, 191 tank, 816 zırhlı araç, 74 top ve 2 gemiyi imha ettiğini belirtti.

Malyar, Rus güçlerin ayrıca bir BUK uçaksavar, 21 Grad roketatar sistemi, 291 araç, 60 yakıt aracı, 5 hava savunma sistemi ve 3 İHA kaybettiğini, bu rakamlara devam eden çatışmaların bilgilerinin dahil edilmediğini kaydetti.