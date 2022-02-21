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Son dakika: İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.02.2022 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022
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Son dakika: İran’ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü

Son dakika haberleri... İran'ın Tebriz şehrinde savaş uçağı düştü. Dünya basınında son dakika olarak geçen haberde uçağın kime ait olduğu belirtilmedi.

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