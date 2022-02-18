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Son dakika: Yunanistan'da korkutan yangın! 288 kişi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.02.2022 Güncelleme Tarihi: 18.02.2022
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Son dakika: Yunanistan’da korkutan yangın! 288 kişi...

Son dakika haberleri... İtalya'ya gitmek için yola çıkan gemi Yunanistan sınırları içinde alev aldı. Büyük yangın Avrupa basınında korkuyla karşılandı. Yanan gemide 237 yolcu ve 51 mürerebatın olduğu açıklandı.

Yunanistan sınırları içinde bulunan ve İtalya'ya gitmek için hareket eden gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcuların kurtarılması için bölgeye 3 romörkör ve 3 devriye botu gönderildi. Gemide 237 yolcu ve 51 mürettebatın olduğu biliniyor.

Bu sabah saatlerinde 237 yolcu ve 51 mürettebatı taşıyan İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan polisinin yaptığı bilgilendirmeden Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmek için yola çıkan Euroferry Olympia isimli gemiden yolcuları indirmek için üç römorkör ve üç devriye botu bölgeye gönderildi.

YANGININ NEDENİ BİLİNMİYOR

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı belirtilmedi. Yangının neden çıktığı ise henüz bilinmiyor.

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