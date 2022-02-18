Son dakika: Yunanistan’da korkutan yangın! 288 kişi...

Yunanistan sınırları içinde bulunan ve İtalya'ya gitmek için hareket eden gemide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yolcuların kurtarılması için bölgeye 3 romörkör ve 3 devriye botu gönderildi. Gemide 237 yolcu ve 51 mürettebatın olduğu biliniyor.