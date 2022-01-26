Ukrayna Rusya arasındaki gerilimde yeni gelişme! ABD Başkanı Joe Biden’dan sert sözler: Yaptırım uygularız

ABD Dışişleri Bakanlığı kararın bir tahliye stratejisi kapsamında alınmadığını ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda "çalışanlarını ülkeden çıkaramayacak durumda" olacağını açıkladı. Açıklamada, bölgede güvenlik koşullarının "öngörülemez ve kısa sürede kötüleşebilecek durumda olduğu" kaydedildi.

ABD başta olmak üzere NATO ülkeleri, Rusya'nın askeri yığınak ve tatbikatları karşısında Ukrayna'nın da birlik üyesi yapılması ihtimalini daha yüksek sesle dile getirdikçe Rusya da buna itirazlarını artırıyor ve daha sert açıklamalar yapıyor.