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Son dakika: ABD'de sinagogda rehine krizi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Son dakika: ABD’de sinagogda rehine krizi!

Son dakika haberine göre: ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı bir saldırgan tarafından sinagogda rehin alınan kişilerden biri serbest bırakıldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

Teksas'a bağlı Colleyville kenti polisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 7 saat önce bir sinagogdaki kişilerin rehin alındığını bildirdi.

Sabah ayini sırasında silahlı bir kişinin sinagoga girerek Musevi din adamı haham dahil içerideki herkesi rehin aldığı, olaya SWAT ekibinin müdahil olduğu ifade edildi.

Yerel kaynaklara göre, rehin alınan 4 kişiden biri, saatler sonra serbest bırakıldı.

Teksas Valisi Greg Abbott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız karşılık buluyor. Sinagogdaki rehinelerden birisi yaralanmadan kurtarıldı. Hala 3 rehine var. Colleyville Belediye Başkanı ile konuştum ve eyalet düzeyinde tam desteğimizi teklif ettim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

ABD’de sinagogda rehine krizi! ABD'DE SİNAGOGDA REHİNE KRİZİ!

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