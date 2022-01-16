Son dakika: ABD’de sinagogda rehine krizi!

Teksas Valisi Greg Abbott, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dualarımız karşılık buluyor. Sinagogdaki rehinelerden birisi yaralanmadan kurtarıldı. Hala 3 rehine var. Colleyville Belediye Başkanı ile konuştum ve eyalet düzeyinde tam desteğimizi teklif ettim." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın olaya ilişkin bilgilendirildiğini ve gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.