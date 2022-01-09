10 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: New York'ta 9'u çocuk 19 kişi yanarak can verdi

Son dakika: New York'ta 9'u çocuk 19 kişi yanarak can verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.01.2022
ABONE OL
Son dakika: New York’ta 9’u çocuk 19 kişi yanarak can verdi

Son dakika haberleri... New York'un Bronx kentinde bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA