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Kazakistan'da neler oluyor? Ülkede operasyonlar başladı! İhanet şüphesiyle gözaltında

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.01.2022 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022
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Kazakistan’da neler oluyor? Ülkede operasyonlar başladı! İhanet şüphesiyle gözaltında

Son dakika haberi...Kazakistan'da yer yerinden oynarken ülkenin milli lideri Nursultan Nazarbayev'in nerede bulunduğu açıklık kazanmadı. Öte yandan eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266'ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonlarda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi.

Açıklamada, 4 bin 266 kişinin gözaltına alındığı, bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtildi.

Almatı eyaletine bağlı bir köyde 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Jambıl eyaletinde silah deposunun bulunduğu ve Almatı'daki bir otomobil servisi binasındaki silah ve mühimmatların yanı sıra bisiklet, televizyon ve cep telefonları gibi çalıntı ürünlere el konulduğu bilgisi paylaşıldı.

KAZAKİSTAN'DAKİ DURUM
Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.

ESKİ KAZAKİSTAN ULUSAL GÜVENLİK KOMİTESİ BAŞKANI MASİMOV GÖZALTINA ALINDI
Eski Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov'un devlete ihanet şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, komite tarafından 6 Ocak'ta Kazakistan Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun devlete ihanet maddesi gereği soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu suçu işlediği şüphesiyle Masimov'un gözaltına alındığı duyuruldu.

Masimov'un soruşturmada gözaltına alınan diğer şahıslarla birlikte geçici tutuklama merkezine yerleştirildiği kaydedildi.

2016'da göreve getirilen Karim Masimov, LPG fiyatının artması nedeniyle başlayan, ülkenin batı ve güney şehirlerine yayılan protestolar nedeniyle 6 Ocak'ta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanlığı görevinden alınmıştı.

Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeğeni Samat Abiş de Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcılığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

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