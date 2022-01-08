Kazakistan’da neler oluyor? Ülkede operasyonlar başladı! İhanet şüphesiyle gözaltında

Kazakistan'daki olaylarda gözaltına alınanların sayısının 4 bin 266'ya çıktığı, bunlar arasında başka ülke vatandaşlarının da olduğu bildirildi. Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede devam eden operasyonlarda gözaltına alınanlarla ilgili veriler güncellendi.