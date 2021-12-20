Filipinler’i vuran Rai Tayfun’unda can kaybı 208’e yükseldi



BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLMUŞTU

Filipinler'de 3 gün boyunca etki gösteren ve hızı saatte 300 km'ye ulaşan Rai Tayfunu, şiddetli yağışlar ve su baskınlarına ve büyük bir yıkıma neden olarak binlerce yapı kullanılamaz hale gelmiş, bölgede elektrik ve telefon kesintileri yaşanmıştı. Yüzbinlerce insanın tahliyesi ile sonuçlanan tayfun nedeniyle hava ve karayolu ulaşımı felç olurken Filipinler'in resmi meteoroloji dairesi PAGASA'dan yapılan tayfunun geçtiğimiz Cumartesi günü itibariyle etkisini tamamen yitirerek ülkeyi terk ettiği duyurulmuştu. Her yıl yaklaşık 20 tayfunun etki gösterdiği Filipinler'de son yıkıcı tayfun 2013'de meydana gelmiş, Haiyan Tayfun'unda 6 bini aşkın insan hayatını kaybetmişti.



