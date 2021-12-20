Filipinler'i vuran Rai Tayfun’unda can kaybı 208’e yükseldi
Filipinler'de büyük bir yıkıma neden olan Rai Tayfun’unda hayatını kaybedenlerin sayısı 208’e yükselirken 52 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, felaketzedelere yardım için 40 milyon dolar bütçe ayrılacağını duyurdu.
Filipinler'de geçtiğimiz Perşembe günü başlayan Cumartesi günü de etkisini yitiren şiddetli yağış, sel baskınları ve heyelanlara neden oldu. Büyük yıkımın yaşandığı Rai Tayfun'unda hayatını kaybedenlerin sayısı 208'e yükseldi.
52 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Filipinler'de son yıllarda görülen en şiddetli doğal afetlerden biri olan tayfunda 52 kişinin arama çalışmaları ise devam ediyor. Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada 52 kişinin kayıp olduğu, sahil güvenlik ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra 20 bin kişilik ordunun katıldığı arama çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.
Filipinler Ulusal Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (NGCP) yapılan açıklamada ise Bohol eyaletinin tamamı ile Cebu, Leyte ve Samar'ın bazı bölgelerine yeniden elektrik sağlamak üzere yapılan hat onarım çalışmalarının da sürdüğü belirtildi.
Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, yaklaşık 780 bin kişiyi etkileyen ve 300 bini aşkın bölge sakinin tahliyesine yol açan tayfunun ardından yaptığı açıklamada felaketzedelere yardım için 40 milyon dolar bütçe ayrılacağını duyurdu.
BÜYÜK YIKIMA NEDEN OLMUŞTU
Filipinler'de 3 gün boyunca etki gösteren ve hızı saatte 300 km'ye ulaşan Rai Tayfunu, şiddetli yağışlar ve su baskınlarına ve büyük bir yıkıma neden olarak binlerce yapı kullanılamaz hale gelmiş, bölgede elektrik ve telefon kesintileri yaşanmıştı. Yüzbinlerce insanın tahliyesi ile sonuçlanan tayfun nedeniyle hava ve karayolu ulaşımı felç olurken Filipinler'in resmi meteoroloji dairesi PAGASA'dan yapılan tayfunun geçtiğimiz Cumartesi günü itibariyle etkisini tamamen yitirerek ülkeyi terk ettiği duyurulmuştu. Her yıl yaklaşık 20 tayfunun etki gösterdiği Filipinler'de son yıkıcı tayfun 2013'de meydana gelmiş, Haiyan Tayfun'unda 6 bini aşkın insan hayatını kaybetmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zamlar netleşti! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zam oranı...
- Merkez Bankası dolara müdahale eder mi? 20 Aralık Pazartesi Merkez Bankası’ndan müdahale gelecek mi?
- 21 Aralık kar tatili olan iller hangileri? Kar tatili güncel Valilik MEB açıklamaları! Ankara, Konya, Eskişehir yarın okullar tatil mi?
- AFAD personel alımı sonuçları açıklandı mı? 2021 AFAD sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Gram altın 1.000 TL’yi gördü! Altın alev aldı rekora koşuyor! Gram, çeyrek, yarım altın 14-18-22 ayar bilezik fiyatları…
- 20 Aralık dolar kuru son dakika: Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları...
- KYK burs ödemeleri zamlanacak mı? KYK burs miktarı ne kadar, kaç TL olacak?
- Adana ve Bingöl'de okullar tatil mi? 20 Aralık Pazartesi Adana'da okullar kar tatili mi? Kaymakamlık'tan açıklama geldi...
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi var mı, verilecek mi? 2022 yılbaşında emekliye ikramiye yatacak mı?
- 17 milyon emekli pür dikkat kesildi! SSK, Bağkur 2022 emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda en düşük emekli maaşı...
- Muharrem Sarıkaya ne yaptı? Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tokat olayı gündeme düştü...
- Hangi çift 2017'de doğan kızlarının adını Mevlana Celaleddin-i Rumi'den esinlenerek Rumi koymuştur?