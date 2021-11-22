ABD'de bir araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar var
Son dakika haberine göre: ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Waukesha kentinde kırmızı bir SUV aracın Noel geçidi yapan kalabalığa hızla daldığı yer alıyor. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.
Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada olayda hayatını kaybedenler olduğunu belirtti. Olayda kaç kişinin öldüğü bilgisi henüz paylaşılmadı.
Olayda 12'si çocuk 23 kişinin yaralandığını söyleyen Thompson, kalabalığın üzerine sürülen aracın bulunduğunu, şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin göz altına alındığını ifade etti.
Gözaltına alınan kişinin kimliği ise henüz açıklanmadı.
Olayı ardından Waukesha'da okulların yarın kapalı olacağı duyuruldu.
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