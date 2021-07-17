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Son dakika: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı 133'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.07.2021 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021
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Son dakika: Almanya'da sel felaketi! Ölü sayısı 133'e yükseldi

Son dakika haberine göre Almanya’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133’e yükseldi. Yetkililer ölü sayısının artabileceği konusunda uyardı. Yaklaşık bin 300 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Almanya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi.

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer'in sel felaketi nedeniyle "askeri acil durum" alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi. Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi. İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

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