BioNTech ve Sinovac aşısından soran Sputnik V'de devreye giriyor! Peki delta varyantına ne kadar etkili?

DELTA VARYANTINA KARŞI YÜZDE 90 ETKİLİ

Rusya'da, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Rus bilim insanları tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V, CoviVac ve EpiVacCorona aşıları uygulanmaya devam ederken, tüm aşılama ve tedbirlere rağmen Kovid-19'un Delta mutasyonunun vaka ve can kaybı sayılarında artışa neden olması yetkilileri harekete geçirdi.