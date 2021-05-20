İsrail basını: İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

"FİLİSTİNLİ SİVİLLER İÇİN ULUSLARARASI BİR KORUMA MEKANİZMASININ KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"



Bakan Çavuşoğlu, İsrail işlediği suçlardan sorumlu tutulmadıkça ve hesap vermeyeceğine dair inancı ortadan kaldırılmadıkça bu tür trajedilerin tekrarlanmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Filistin topraklarında sürdürülebilir barış ve istikrarın ancak yasa dışı ve insanlık dışı İsrail işgali sona erdiği takdirde sağlanabileceğine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, ''İsrail'in son saldırıları, Filistinlilere yönelik etnik temizlik ve ilhak politikalarının bir parçasıdır. Nitekim, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukası, bu toprakları dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü.'' ifadelerini kullandı.

Burada, 2 milyondan fazla insanın yaşadığı 365 kilometrekarelik bir toprak parçasından bahsedildiğini aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bakın şu haritalar gerçekleri ortaya koyuyor, 1947 yılından bugüne kadar Filistin topraklarının nasıl gasbedildiğini, nasıl işgal edildiğini gösteren bir haritadır. Elbette bugün burada bulunan tüm temsilciler, bu haritayı her gün görebiliyorlar çünkü bu BM çatısı altında, Filistinli kardeşlerimiz sürekli bu haritaları sergiliyor. Ama bu haritayı dünya iyi görsün ve 1947'den bugüne İsrail'in Filistin topraklarını nasıl çaldığını, nasıl gasbettiğini iyi görsün ve hatırlasın. İşte 1947'den beri süren işgalin ve çekilen acıların özetidir biraz önce gösterdiğim harita.''

İsrail'in bu eylemleriyle iki devletli çözüme ilişkin yerleşik parametreleri daha da aşındırmayı ve yeni bir oldu bitti yaratmayı hedeflediğini kaydeden Çavuşoğlu, ''Bu nedenle, şu anda yapılması gereken şey, sadece ateşkesin sağlanması değil, aynı zamanda İsrail'in Filistin toprakları üzerindeki işgal ve ablukasını sona erdirmek için uluslararası toplumun seferber edilmesidir.'' şeklinde konuştu.