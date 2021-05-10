Canımız kanımız sana feda Aksa! Filistinlilerin nöbeti devam ediyor! 9 şehit ve yüzlerce yaralı var
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları sürüyor. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada yaralanan Filistinlilerin sayısının 331'e çıktığı belirtildi. Filistinliler Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya devam ediyor. Filistinliler bölgeden ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı atarak İsrail polisine tepki gösterdi. Gazze Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada Gazze'de 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğu açıklandı.
İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesinde yaralı sayısı 331'e çıktı. Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarıldı.
Gazze Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze'ye hava saldırısı düzenlediği açıklanırken bu saldırıda 3'ü çocuk 9 kişinin şehit olduğu açıklandı.
İSRAİL POLİSİ MESCİD-İ AKSA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALE EDİYOR!
Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.
Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.
Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, "Kudüs Günü" olarak kutluyor. Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.
Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.
İSRAİLLİ VEKİLLER SIĞANAKLARA KAÇTI
Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve Beyt Şems kentine 6 roket atıldığı bildirildi. Saldırının sorumluluğunu Hamas üstlendi. Gazze Şeridi'nden Batı Kudüs ve İsrail'in orta bölgesindeki Beyt Şems kentine roket atılmasıyla birlikte İsrail'de sığınaklara inmeye çağıran sirenler çaldı. İsrail parlamentosu (Knesset) tahliye edildi. İsrailli milletvekilleri Knesset'ten çıkarılarak sığınaklara götürüldü.
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