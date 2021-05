Canımız kanımız sana feda Aksa! Filistinlilerin nöbeti devam ediyor! 21 şehit ve yüzlerce yaralı var

İSRAİL'E HESABINI SORACAĞIZ!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Devlet terörü işleyen İsrail, 3'ü çocuk olmak üzere 9 Filistinli kardeşimizi şehit etti. İsrail'e her zulmün, her katliamın ve her terör eyleminin hesabını mutlaka soracağız. İsrail'in uluslararası hukuk önünde yargılanması için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.