Korkunç gerçek ortaya çıktı! 2 bin mülteci Avrupa yolunda öldü

İngiliz yayın kurumu Guardian, sivil toplum ve mülteci hakları kuruluşları tarafından derlenen veriler ve Birleşmiş Milletler raporlarını analiz ederek COVID-19 salgını sırasında mülteci geçişlerinin engellenmesinin düzenli hale geldiğini ve yöntemlerin daha vahşileştiğini gözler önüne serdi.