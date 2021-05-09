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İsrail'den Kadir Gecesi saldırısı! 53 kişi yaralandı

, ve çevresinde polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 53 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail polisi Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı ve Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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İsrail'den Kadir Gecesi saldırısı! 53 kişi yaralandı

polisi işgal altındaki Doğu 'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullandı. Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplandı.

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıktı.

, Kudüs ve çevresinde İsrail polisi ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 53 kişinin yaralandığını açıkladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

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