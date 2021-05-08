Son dakika: Afganistan'da iftar saatlerinde bombalı saldırı: 25 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'de iftar saatlerinde bir okulun önünde düzenlenen bombalı saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian, yaralanan 52 kişinin ise hastanelere kaldırıldığını belirtti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Dasht-e Barchi bölgesindeki Sayed-ul-Shuhada Lisesi yakınlarında patlama meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian yaptığı açıklamada, saat 16.27'de meydana gelen patlama sonucu 25 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Arian, patlamada yaralanan 52 kişinin ise hastanelere kaldırıldığını belirtti.