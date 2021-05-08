İsrail zulmü Kadir Gecesi'nde bile devam ediyor! Mescid-i Aksa'ya gelen otobüsler geri çevrildi

İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gelmeye çalışan İsrail vatandaşı Filistinlilerden 40 yaş altı kadın ve erkekleri geri döndürdüğünü belirten Dibs, otobüslerin Kudüs'e girişine izin vermediğini kaydetti.

Dibs, otobüslerden indirilen 40 yaş altı Filistinlilerin ise Doğu Kudüs'ten gelenlerin araçlarıyla Aksa'nın yolunu tuttuğunu ifade ederek, İsrail polisinin hiçbir gerekçe göstermeden yaptığı bu uygulamanın bir "cezalandırma" yöntemi olduğunu dile getirdi.