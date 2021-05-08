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İsrail zulmü Kadir Gecesi'nde bile devam ediyor! Mescid-i Aksa'ya gelen otobüsler geri çevrildi

polisi, ’ni Mescid-i ’da geçirmek isteyen Filistinlilerin hepsini otobüslerle yakınlarında geri çevirdi. 40 otobüsün geri çevrildiği belirtilirken, bölgedeki gerilim de her geçen an artıyor. İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında 'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmiş ve 205 Filistinliyi yaralamıştı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.05.2021 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021
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İsrail zulmü Kadir Gecesi'nde bile devam ediyor! Mescid-i Aksa'ya gelen otobüsler geri çevrildi

polisi, 'ni Mescid-i 'da geçirmek isteyen İsrail vatandaşı Filistinlileri taşıyan onlarca otobüsü yakınlarından geri çevirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, İsrail polislerinin Kudüs yakınlarındaki Ebu Goş beldesine ulaşan otobüsleri durdurduğunu söyledi.

Dibs, olay yerinde olduğuna dikkati çekerek, İsrail polisinin hiçbir gerekçe göstermeksizin otobüsleri durdurduğuna vurgu yaptı.

İsrail polisinin, işgal altındaki 'te bulunan 'ya gelmeye çalışan İsrail vatandaşı Filistinlilerden 40 yaş altı kadın ve erkekleri geri döndürdüğünü belirten Dibs, otobüslerin Kudüs'e girişine izin vermediğini kaydetti.

Dibs, otobüslerden indirilen 40 yaş altı Filistinlilerin ise Doğu Kudüs'ten gelenlerin araçlarıyla Aksa'nın yolunu tuttuğunu ifade ederek, İsrail polisinin hiçbir gerekçe göstermeden yaptığı bu uygulamanın bir "cezalandırma" yöntemi olduğunu dile getirdi.

Birçok Filistinlinin de yaya olarak yollara düştüğünü belirten Dibs, yüzlerce Filistinliyi taşıyan en az 40 otobüsün geri çevrildiğini aktardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilerin zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Ayrıca İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi artırdı.

NE OLMUŞTU?

İsrail polisi, dün akşam teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti. , İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

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