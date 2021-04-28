Yunanistan'dan skandal ayrımcılık! Türk öğretmenlere aşı sırası verilmedi
Yunanistan'da, Batı Trakya'daki Türk azınlık okullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca zorunlu olarak aşılanması kararlaştırılan eğitimciler arasında yer almadığı belirtildi. İskeçe Azınlık Ortaokul-Lisesi Encümen Heyeti Üyesi avukat Ahmet Kara, "Soru işaretleriyle dolu bir olay ile karşı karşıya bulunuyoruz. Diğer öğretmenlere öncelikli aşı randevusu verilirken, azınlık üyesi öğretmenlerimize randevu verilmemesi son derece düşündürücü. Böyle bir ayrımcılığın neden yapıldığını anlamak çok zor." ifadelerini kullandı.
Kara, bölge eğitim müdürlüğünün talebi üzerine öncelikli olarak aşı programına dahil edilmek üzere, ilgili bakanlığa gönderilen azınlık okullarında görevli yüksek risk grubundaki Türk ve Yunan öğretmenlerden oluşan 18 kişilik listede yer alan 9 azınlık mensubu öğretmene ise aşı randevusu verilmediğini ifade etti.
Bu konuda, okul encümen heyetleri olarak ilgili bakanlıklar nezdinde girişimde bulunduklarını ancak henüz net cevap alamadıklarını anlatan Kara şöyle devam etti:
"Soru işaretleriyle dolu bir olay ile karşı karşıya bulunuyoruz. Diğer öğretmenlere öncelikli aşı randevusu verilirken, azınlık üyesi öğretmenlerimize randevu verilmemesi son derece düşündürücü. Böyle bir ayrımcılığın neden yapıldığını anlamak çok zor. Burada bir kasıt mı var, yoksa bir ihmal mi? Bunun aydınlatılmasını bekliyoruz. Biz ilgili kurumlarla iletişime geçtik. Problemi aktardık ve çözümünü talep ettik. Anlaşılan, Eğitim Bakanlığı, azınlık ortaokullarında görev yapan azınlık mensubu öğretmenlerin isimlerinin bulunduğu listeyi Sağlık Bakanlığına iletmemiş. Neden böyle bir uygulamaya gidildiği gerçekten merak konusu. Sebebi her ne olursa olsun, sağlıkla ilgili bu önemli sorun mutlaka bir an önce çözüme kavuşturulmalıdır."
Yunanistan Sağlık Bakanlığı, bir süre önce Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında tüm ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yüksek risk grubu sayılmasına ve yaş sıralamasına göre aşamalı olarak Kovid-19 aşısı olmasına karar vermişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF vize sınav sonuçları sorgulama: 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı?
- Beklenen açıklama: Ufka Yolculuk sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 Ufka Yolculuk 2. aşama ne zaman yapılacak?
- İşçi ile işveren arasında o sözleşmeye dikkat! Bunu yapan taraf, karşı tarafa cezai şart ödemek zorunda! İşte detaylar
- Tam kapanma bugün mü başlıyor? 3 haftalık sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi gün başlayacak? Detaylar açıklandı
- Elon Musk'tan yeni Dogecoin açıklaması: Doge twiti sonrası hareketlendi! 28 Nisan Dogecoin ne kadar oldu?
- Bayram tatili genelgesi son dakika: Kamuda bayram tatili kaç gün oldu? 9 gün mü? Bayram tatili ne zaman başlıyor?
- Diyanet takvimi: Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün? 2021 Kadir Gecesi Ramazan ayının kaçıncı günü idrak edilecek?
- Dümen kırıldı, yelkenler suya indi! Ragnarok 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Ragnarok yeni sezon fragmanı...
- PS4 ve PS5 internete neden bağlanmıyor? Playstasion 4 bağlantı sorunu ne zaman düzelecek?
- Ramazan Bayramı tatili ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Kimler izinli olacak?
- Survivor kim elendi? 27 Nisan Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- EDHO Tipi öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tipi ölecek mi? Savaş Özdemir diziden ayrılıyor mu?