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Korkutan deprem! 6 büyüklüğünde deprem beş ülkeyi salladı | Son depremler

Son dakika haberine göre; 'ın bölgesinde sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla, insanlar evlerinden sokaklara fırlarken, büyüklüğü 4.9'u bulan artçı şoklar ise komşu ülkelerden bile hissedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.04.2021
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Korkutan deprem! 6 büyüklüğünde deprem beş ülkeyi salladı | Son depremler

Her gün yüz binlere koronavirüs vakası tespit edilen ve cesetlerin artık bahçelerde yakılmaya başlandığı , bugün başka bir felaketle sarsıldı. Ülkenin kuzeyinde yer alan eyaletinde, yerel saatle 07.51'de bir deprem meydana geldi.

haber ajansı, 6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bazı yapılarda hasar görüldüğünü ancak herhangi bir kaybın bildirilmediğini aktarıyor.

(USGS), merkez üssü Dhekiajuli ilçesinin 10 kilometre yakını olan depremin 34 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.

Dhekiajuli'de görev yapan bir polis memuru, "Bu deprem hatırlayabildiğim en büyük sarsıntıydı. Bir yardım çağrısı almadık ancak insanlar evlerinden koşarak sokağa kaçtı" ifadesini kullandı.

Reuters, , , ve 'ın çevrelediği bölgeyi sarsan depremin ardından birçok kişinin evlerine girmeyip sokakta beklediğini bildiriyor. Büyüklüğü 4.9'u bulan artçı şoklar, komşu ülke Bhutan'da bile hissedildi.

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