Korkutan deprem! 6 büyüklüğünde deprem beş ülkeyi salladı | Son depremler
Son dakika haberine göre; Hindistan'ın Himalayalar bölgesinde sabah saatlerinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla, insanlar evlerinden sokaklara fırlarken, büyüklüğü 4.9'u bulan artçı şoklar ise komşu ülkelerden bile hissedildi.
Reuters haber ajansı, 6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından bazı yapılarda hasar görüldüğünü ancak herhangi bir kaybın bildirilmediğini aktarıyor.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Dhekiajuli ilçesinin 10 kilometre yakını olan depremin 34 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
Dhekiajuli'de görev yapan bir polis memuru, "Bu deprem hatırlayabildiğim en büyük sarsıntıydı. Bir yardım çağrısı almadık ancak insanlar evlerinden koşarak sokağa kaçtı" ifadesini kullandı.
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