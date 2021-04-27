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Salgının yeni merkezi Hindistan'dan şoke deden görüntü! Ambulans bulamayan anne ölen oğlunu kendi taşıdı

yeni merkezi ilan edilen 'dan şoke eden bir görüntü geldi. Kovid-19 krizi nedeniyle ambulans bulunamaması sonucu bir anne ölen oğlunu kendi imkanları ile hastaneden teslim aldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Salgının yeni merkezi Hindistan'dan şoke deden görüntü! Ambulans bulamayan anne ölen oğlunu kendi taşıdı

Son birkaç gündür vaka rekoru kıran 'da Kovid-19 krizi derinleşiyor.

Yalnızca 'de, 19-24 Nisan tarihleri arasında 1.777 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Başka bir deyişle her beş dakikada bir Kovid-19'a bağlı ölüm gerçekleşti.

Sık sık hastanelerin kriz ile mücadele edecek kapasiteyi geçtiği ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarılarına sahne olan ülkeden yeni görüntüler geldi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntü ülkedeki sağlık krizinin boyutunu tüm çıplaklığı ile gözler önüne serdi.

ÖLEN OĞLUNU BÖYLE TAŞIDI
Kovid-19 krizi nedeniyle ambulansların hastalara yetişemediği ülkede bir anne ölen oğlunu kendi imkanları ile hastaneden teslim aldı.

Görüntüler kısa sürede ülkenin gündemine oturdu. Ancak ülkedeki tek sıkıntı ambulansların yetersiz kalması değil.

Sağlık malzemelerinin de azaldığı Hindistan'da pek çok sağlık ekipmanı karaborsaya düşmüş durumda.

Bu malzemelerin başında da oksijen tüpü geliyor. Normalde 6 bin rupi fiyata sahip olan oksijen tüpünün karaborsaya düştüğü ve 50 bin rupiden alıcı bulduğu da gelen haberler arasında.

Ülkede pek çok KOvid-19 hastasının oksijen kıtlığı nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası radikal bir karar alınmış, bu ekipmanları satan veya hastanelere ulaşmasını geciktirenler için ölüm cezasının verilebileceği açıklanmıştı.

Ülkedeki kriz uluslararası toplumun da dikkatini çekti. , ve de dahil olmak üzere pek çok ülke, Hindistan'a malzeme gönderme sözü verdi.

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