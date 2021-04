İngiltere'de Eylül’den bu yana Kovid-19'dan en düşük can kaybı | Son 24 saatte 10 kişi öl

İngiltere'de Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 826'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 3 bin 423 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 357 bin 91'e yükseldi.



EYLÜL'DEN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK CAN KAYBI



Hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde geçtiğimiz sene 9 Eylül'den bu yana Covid-19 nedeniyle en düşük günlük can kaybı kaydedildi.

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI



Birleşik Krallık genelinde uygulanan Covid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların sayısı 5 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, son 24 saatte 381 bin 285 kişi aşılandı.

Açıklamada, 31 milyon 425 bin 682 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 5 milyon 205 bin 505 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.

İNGİLTERE'DE ASTRAZENECA AŞISININ UYGULANDIĞI 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak ürettiği korona virüs aşısının uygulandığı 7 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), ülkede aşının uygulandığı 7 kişinin kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.



AstraZeneca aşısı Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada gibi diğer ülkelerde yalnızca yaşlı kesimin kullanımı ile sınırlandırılmıştı.