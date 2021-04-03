İngiltere'de Eylül’den bu yana Kovid-19'dan en düşük can kaybı | Son 24 saatte 10 kişi öl
İngiltere'de korona virüs salgınında son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 126 bin 826’ya yükselirken, geçtiğimiz yıl Eylül’den bu yana Covid-19’a bağlı en düşük günlük can kaybı kayıtlara geçti.
İngiltere'de Covid-19 vaka ve can kaybı sayıları düşmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybettiği, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının ise 126 bin 826'ya yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 3 bin 423 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 357 bin 91'e yükseldi.
EYLÜL'DEN BU YANA EN DÜŞÜK GÜNLÜK CAN KAYBI
Hükümetin yayınladığı resmi verilere göre, Birleşik Krallık genelinde geçtiğimiz sene 9 Eylül'den bu yana Covid-19 nedeniyle en düşük günlük can kaybı kaydedildi.
5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ TAMAMEN AŞILANDI
Birleşik Krallık genelinde uygulanan Covid-19 aşılarının her iki dozunu da yaptıranların sayısı 5 milyonu geçti.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, son 24 saatte 381 bin 285 kişi aşılandı.
Açıklamada, 31 milyon 425 bin 682 kişinin Covid-19'a karşı aşılandığı, 5 milyon 205 bin 505 kişinin ise aşının her iki dozunu aldığı belirtildi.
İNGİLTERE'DE ASTRAZENECA AŞISININ UYGULANDIĞI 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Oxford Üniversitesi ile ortak ürettiği korona virüs aşısının uygulandığı 7 kişi hayatını kaybetti.
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), ülkede aşının uygulandığı 7 kişinin kan pıhtılaşması nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.
AstraZeneca aşısı Almanya, Fransa, Hollanda ve Kanada gibi diğer ülkelerde yalnızca yaşlı kesimin kullanımı ile sınırlandırılmıştı.