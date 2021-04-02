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Koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyona yaklaşıyor! Koronavirüs nedeniyle en çok vefat nerede yaşandı? İşte ülkelerin güncellenen listesi

genelinde sayıları ve virüse bağlı vefatlar artmaya devam ederken en fazla can kaybı 'de yaşandı. Dünyada toplam vaka sayısı 130 milyonu geçerken, toplam can kaybı ise 2.8 milyonu buldu. Peki dünya genelinde hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte güncellenen o liste...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2021
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Koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyona yaklaşıyor! Koronavirüs nedeniyle en çok vefat nerede yaşandı? İşte ülkelerin güncellenen listesi

genelinde yayılmaya devam ederken, can kaybı sayısı dünya genelinde 2,8 milyona yaklaştı. En çok can kaybı 'de yaşanırken, bu ülkeyi ve takip etti. İşte ülke ülke vefat sayıları...

ABD'DE SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 566.616'ya çıktı. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı ise 31 milyon 246 bin 420'ye yükseldi.

İŞTE ÜLKE SIRALAMASI

ABD 566,616

BREZİLYA 325,559

MEKSİKA 203,664

HİNDİSTAN 163,434

İNGİLTERE 126,764

İTALYA 109,847

RUSYA 99,633

FRANSA 95,976

ALMANYA 77,300

İSPANYA 75,541

ALMANYA 77,300

KOLOMBİYA 63,614


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