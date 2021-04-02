Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, can kaybı sayısı dünya genelinde 2,8 milyona yaklaştı. En çok can kaybı ABD'de yaşanırken, bu ülkeyi Brezilya ve Meksika takip etti. İşte ülke ülke vefat sayıları...