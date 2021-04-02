Koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 milyona yaklaşıyor! Koronavirüs nedeniyle en çok vefat nerede yaşandı? İşte ülkelerin güncellenen listesi
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayıları ve virüse bağlı vefatlar artmaya devam ederken en fazla can kaybı ABD'de yaşandı. Dünyada toplam vaka sayısı 130 milyonu geçerken, toplam can kaybı ise 2.8 milyonu buldu. Peki dünya genelinde hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti? İşte güncellenen o liste...
Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, can kaybı sayısı dünya genelinde 2,8 milyona yaklaştı. En çok can kaybı ABD'de yaşanırken, bu ülkeyi Brezilya ve Meksika takip etti. İşte ülke ülke vefat sayıları...
ABD'DE SON DURUM
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 566.616'ya çıktı. ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı ise 31 milyon 246 bin 420'ye yükseldi.
İŞTE ÜLKE SIRALAMASI
ABD 566,616
BREZİLYA 325,559
MEKSİKA 203,664
HİNDİSTAN 163,434
İNGİLTERE 126,764
İTALYA 109,847
RUSYA 99,633
FRANSA 95,976
ALMANYA 77,300
İSPANYA 75,541
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ALMANYA 77,300
KOLOMBİYA 63,614