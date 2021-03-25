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Son dakika | Merkel'den flaş Türkiye açıklaması: Gerilimi azalttığını gösteren işaretler var

Son dakika haberi...Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye'nin 'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" dedi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika | Merkel'den flaş Türkiye açıklaması: Gerilimi azalttığını gösteren işaretler var

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de AB zirvesine katılması öncesi açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini belirten Merkel, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" dedi.

Türkiye'nin sığınmacı politikasızındaki başarısına vurgu yapan Merkel, "Berlin'in nüfusu kadar insan kabul ettiler" dedi.

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