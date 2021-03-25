Son dakika | Merkel'den flaş Türkiye açıklaması: Gerilimi azalttığını gösteren işaretler var
Son dakika haberi...Almanya Başbakanı Merkel, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" dedi.
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de AB zirvesine katılması öncesi açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uymalarını beklediklerini belirten Merkel, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de gerilimi azalttığını gösteren işaretler var" dedi.
Türkiye'nin sığınmacı politikasızındaki başarısına vurgu yapan Merkel, "Berlin'in nüfusu kadar insan kabul ettiler" dedi.