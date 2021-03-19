İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde: Türkiye ile diyaloğu sürdürmeliyiz

Linde, Dışişleri Bakanlığı resmi internet sayfasından, Avrupa Birliğinin (AB) 24-25 Mart'ta yapılacak liderler zirvesi hakkında açıklama yaptı.

Linde, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'ye karşı dengeli ve sürdürülebilir bir çizgi ile hareket etmesi gerektiğine inanıyor. AB'nin, Türkiye'den insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında ilerleme kaydetmesini talep etmeye devam etmesi gerekir. Ancak Türkiye ile sürekli diyalog, hem eleştiriyi dile getirmek hem de iş birliğini geliştirmek için son derece önemlidir."