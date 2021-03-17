17 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika: AB Komisyonu'ndan yeni aşı kararı: Yaza kadar hayata geçirilecek

Son dakika haberi... , AB içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2021
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Son dakika: AB Komisyonu'ndan yeni aşı kararı: Yaza kadar hayata geçirilecek

Son dakika haberi... AB Komisyonu, AB içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sundu.

AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.

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