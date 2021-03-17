Son dakika: AB Komisyonu'ndan yeni aşı kararı: Yaza kadar hayata geçirilecek
Son dakika haberi... AB Komisyonu, AB içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sundu.
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Son dakika haberi... AB Komisyonu, AB içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının yaza kadar hayata geçirilmesi için yasal düzenleme sundu.
AB'nin seyahatlerde kullanılmak üzere hazırlayacağı aşı sertifikasında hangi aşıların geçerli olacağına AB üyelerinin kendileri karar verebilecek.