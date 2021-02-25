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Son dakika: ABD'li emekli korgeneralden tarihi YPG itirafı: Silah vermemiz hataydı

Son dakika haberine göre 2014-2018 yılları arasında 'nın Komutanlığını yapan Emekli Korgeneral Ben Hodges, tarihi bir itirafta bulundu. -Amerika ilişkilerini değerlendiren Hodges, "Terör örgütü 'ye silah vermemiz hataydı" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.02.2021 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021
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Son dakika: ABD'li emekli korgeneralden tarihi YPG itirafı: Silah vermemiz hataydı

Son dakika haberine göre 'li emekli Korgeneral Ben Hodges, terör örgütü PKK/'ye silah vermelerinin büyük bir hata olduğunu itiraf etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hodges, "Bence geçmişte YPG'ye silah vermemiz hataydı. Bu o dönem verilmiş taktiksel bir karardı. YPG DEAŞ ile savaşan en etkili güç olarak kabul ediliyordu.

Ama şimdi bakınca bunun bir hata olduğunu Türkiye ile ilişkilere verdiği zarardan anlıyoruz. Umarım yeni hükümet bu politikayı gözden geçirip DEAŞ'e karşı yeni bir çözüm getirir." diye konuştu.

"ABD TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ DÜZELTMEYE YOĞUNLAŞMALI"
"Amerika'nın YPG'ye silah vermenin Ankara ve Türkiye'nin genelinde nasıl algılandığına daha çok hassasiyet göstermesi gerek." diyen Hodges sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bence bu bir hataydı. Bu hatayı düzeltebiliriz. YPG ile geçici bir ilişki yerine Türkiye ile ittifakımızı korumaya odaklanmalıyız."

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