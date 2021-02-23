Kan donduran cinayet! İşkenceye maruz kaldı ütü kablosuyla öldürüldü

ÜÇ BUÇUK SAATTEN FAZLA DÖVÜLMÜŞ

Oksana Pekhteleva, kızı Vera'nın cansız bedeni üzerinde 56 ayrı yaranın adli delillerinin bulunmasına rağmen, iddianamede "dört kez vurulduğunu ve boğulduğunu" ifadelerinin kullanılmasından da şikayetçi oldu. Kızının üç buçuk saati askın bir süreyle dövüldüğünü ve işkenceye uğradığını söyleyen acılı anne, adaletin yerini bulmasını istediğini söyledi. Kendisi de aile içi şiddetin kurbanı olan, ünlü Rus şarkıcı Valeriya da, daha sert bir suçlama talebini destekledi, halkın da desteğini kazanan bir çağrıda bulundu.