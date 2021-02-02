Rusya'da son dakika gelişmesi! Muhalif Alexei Navalny'e 3 yıl hapis cezası verildi!

Son dakika haberi...Rus muhalif siyasetçi Alexei Navalny'e 3 yıl hapis cezası verildi.

TUTUKLU BULUNMASINA TEPKİ GÖSTERİLMİŞTİ

Bazı göstericiler, Navalnıy'ın tutuklu bulunduğu Matrosskaya Tişina Cezaevi yakınlarına giderek hükümet aleyhine slogan attı.

Rusya İçişleri Bakanlığı, polisle protestocular arasında zaman zaman arbedenin çıktığı gösterilerde 42 emniyet görevlisinin yaralandığını duyurdu.

Bazı göstericilerin, polise kar topu ve yumurta attığı görülürken emniyet güçleri de büyük şehirlerde merkeze giden metro ve otobüs gibi ulaşım yollarını kapattı. Ayrıca gösterilerin gerçekleştirildiği bölgelerde internet erişimi sınırlandırıldı.

Hapse girdikten sonra YouTube kanalından Navalnıy'ın ekibi tarafından yayımlanan, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresini hedef alan "Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi" isimli videonun izlenme sayısı 70 milyonu geçti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Navalnıy'a destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

BİNDEN FAZLA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Rusya'da on binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için gösteri düzenledi. Rusya'nın başta Moskova ve St. Petersburg olmak çok sayıda şehrinde düzenlenen izinsiz gösterilere on binlerce kişi katıldı.

Çoğu lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan göstericilere müdahale eden polis, birçok kişiyi gözaltına aldı. Ülkedeki insan hakları örgütleri, 2 binden fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Gösteriler esnasında Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Sibirya'dan ağustosta Moskova'ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanan 44 yaşındaki Rus muhalif lider Alexei Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla tedavi için Berlin'e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin kesin olarak zehirlendiğinden emin olduklarını duyurmuştu.

Navalnıy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en önemli rakibi olarak kabul ediliyor. Ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle bilinen eski avukat Navalny, Kremlin önünde düzenlediği protestolarla biliniyor.

Sık sık cezaevine giren Aleksey Navalnıy, 2012-2014 yıllarında cezaevinde kalırken, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Moskova'yı insan hakları ihlalinden suçlu bulmuştu. Mahkeme Navalnıy'ın politik saiklerle içeride tutulduğuna hükmetmişti.

Ayrıntılar geliyor...