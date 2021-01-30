İtalya'daki Biccari kasabasında bulunan evler 1 euroya satılıyor



Biccari, Puglia, Molise ve Campania arasında yer alıyor. El değmemiş Daunia Dağları, kalın ormanlar, sürü otlatma alanları, zeytinlikler ve bir göl ile çevrili konumda olan Biccari bölgenin en yüksek zirvesi olan Monte Cornacchia'nın eteklerinde yer alıyor.

En tepeden Adriyatik kıyısı, Gargano Burnu ve Tremiti Adaları'na uzanan bir manzarası var. Bölge, tarih öncesi yerleşimlerin ve eski çiftliklerin kalıntılarıyla dolu.