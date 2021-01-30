30 Ocak 2021, Cumartesi
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Darbeci Halife Hafter için savaşan Wagner’e bağlı paralı askerler böyle görüntülendi

Libya'daki 5+5 Askeri Komitesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e paralı askerlerin ülkeden çıkartma çağrısına bir kez daha uymadı. Darbeci Hafter'in saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı paralı askerler  kentindeki markette alışverişte görüntülendi. 'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, başta , Libya olmak üzere  ülkelerinde de paralı askerleriyle biliniyor. Özellikle Ukrayna’da Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı sırasında tanınan Wagner şirketi, raporlarına göre 1000’den fazla paralı askerle, Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşıyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.01.2021
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Darbeci Halife Hafter için savaşan Wagner’e bağlı paralı askerler böyle görüntülendi

Libya'nın (BM) nezdindeki tanınmış hükümeti (UMH) ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Askeri Komitesi, 'na katılan ülkelere, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere Libya kriziyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

PARALI ASKERLER MARKET ALIŞVERİŞİNDE
Darbeci Hafter Libya'daki 5+5 Askeri Komitesi çağrısına uymayarak, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerler bölgede tutmayı sürdürüyor. UMH güçleri, kentinde darbeci Hafter saflarında savaşan Wagner kuvvetlerinin bir markette çekilen fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda, Wagner kuvvetlerinin Sirte kentinde bulunan bir markette alışveriş yaptığı görüldü.

RUS WAGNER ŞİRKETİ
'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, başta , , Libya olmak üzere ülkelerinde de paralı askerleriyle biliniyor. Özellikle Ukrayna'da Kırım'ın Rusya tarafından ilhakı sırasında tanınan Wagner şirketi, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1000'den fazla paralı askerle, Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşıyor.

LİBYA'DAKİ SON DURUM
'nin kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılmıştı. Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Libya ordusu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Askeri Komitesi, Berlin Konferansı'na katılan ülkelere, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere Libya kriziyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmuştu.

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