Darbeci Halife Hafter için savaşan Wagner’e bağlı paralı askerler böyle görüntülendi

LİBYA'DAKİ SON DURUM

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim 2020'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma kapsamında ülkedeki tüm yabancı paralı askerlerin 3 ay içinde ülkeyi terk etmesi kararlaştırılmıştı. Libya'da darbeci Halife Hafter saflarında, Sudanlı "Cancavid" milisleri, Çadlı, Suriyeli ve Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce yabancı paralı asker bulunuyor.

Libya ordusu ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerden beşer askeri temsilcinin yer aldığı 5+5 Askeri Komitesi, Berlin Konferansı'na katılan ülkelere, yabancı paralı askerlerin ülkeden çıkarılması da dahil olmak üzere Libya kriziyle ilgili yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunmuştu.









