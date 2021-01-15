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Yemin töreni öncesi kırmızı alarm! Washington'da çalışmalara hız verildi

Son dakika haberi... 'nin başkenti DC'de seçilmiş Başkanı 'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kala güvenlik önlemlerine yönelik çalışmalara hız verilirken, Ulusal Muhafızlar, Binası çevresinde nöbetlerine devam ediyor.

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.01.2021 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021
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Yemin töreni öncesi kırmızı alarm! Washington'da çalışmalara hız verildi

ABD'nin başkenti Washington DC'de seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin törenine sayılı günler kaldı. Başkentte tören öncesi alarm seviyesi en yüksek seviyeye çıkarıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde bulunan yollar ve başkentteki 13 metro istasyonu 16-23 Ocak tarihleri arasında kapatılacak.

Yemin töreni öncesi kırmızı alarm! Washington'da çalışmalara hız verildi

Törene sayılı günler kala çalışmalara hız verilirken, kilit öneme sahip cadde ve sokakların beton bariyerler ile kapatılmasına devam ediliyor. Kongre çevresinde ise Ulusal Muhafızların nöbeti aralıksız şekilde sürüyor.

Yemin töreni öncesi kırmızı alarm! Washington'da çalışmalara hız verildi

NATİONAL MALL'IN DA ZİYARETÇİLERE KAPATILMASI BEKLENİYOR
Başkentte Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall Bölgesi'nin de güvenlik önlemleri kapsamında yemin töreninde ziyaretçilere kapatılması bekleniyor. Bölgeye, yalnızca medya çalışanlarının ve güvenlik personelinin erişimine izin verileceği öne sürüldü.

Yemin töreni öncesi kırmızı alarm! Washington'da çalışmalara hız verildi

Doğusunda Kongre Binası, kuzeyinde ise Beyaz Saray yer alan National Mall, Başkanların yemin törenleri izlemek için destekçilerinin bir araya geldiği bölge statüsüne sahip.

Yemin töreni öncesi kırmızı alarm! Washington'da çalışmalara hız verildi

POLİS, GÜVENLİK DUVARINI GEÇMEK İSTEYEN KADINA MÜDAHALE ETTİ
Kongre Binası'nın önünde bulunan güvenlik duvarını geçmek isteyen 1 kadına ise polis müdahale etti. Polis tarafından elleri kelepçelenen kadın, üst aramasında sonra serbest bırakıldı. Polis, kadın hakkında bilgi paylaşmadı.

Yemin töreni öncesi kırmızı alarm! Washington'da çalışmalara hız verildi

Öte yandan Kongre Binası'nın etrafına konuşlandırılacak personelin ağır silah taşıyacakları ve ciddi önlemler alacakları belirtilmişti. Ulusal Muhafız Bürosu Yetkilisi General Daniel Hokanson ise geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, başkentte görevli Ulusal Muhafız personelinin sayısını 15 bine çıkarabileceklerini aktarmıştı.

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