NATİONAL MALL'IN DA ZİYARETÇİLERE KAPATILMASI BEKLENİYOR

Başkentte Lincoln Anıtı ve Washington Anıtı gibi ünlü anıtlara ev sahipliği yapan National Mall Bölgesi'nin de güvenlik önlemleri kapsamında yemin töreninde ziyaretçilere kapatılması bekleniyor. Bölgeye, yalnızca medya çalışanlarının ve güvenlik personelinin erişimine izin verileceği öne sürüldü.