İran'dan Fahrizade suikastıyla ilgili hamle: 4 kişi için "kırmızı bülten" talebinde bulundu

Hacıyan, "Fahrizade suikastının faillerinden dördü için Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunuldu." dedi.

Söz konusu 4 kişi hakkında detaylı bilgi paylaşmayan Hacıyan, ayrıca Kasım Süleymani suikastının failleri ve suikast emrini verenler için Interpol'ün kırmızı bülten çıkarmasına ilişkin bir savunma dosyası hazırladıklarını sözlerine ekledi.