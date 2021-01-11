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İran'dan Fahrizade suikastıyla ilgili hamle: 4 kişi için "kırmızı bülten" talebinde bulundu

, Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden nükleer bilimci suikastıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 kişi hakkında 'den "kırmızı bülten" talebinde bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.01.2021 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021
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İran'dan Fahrizade suikastıyla ilgili hamle: 4 kişi için kırmızı bülten talebinde bulundu

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, Polis Teşkilatı (NACA) Sözcüsü Mehdi Hacıyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Fahrizade suikastıyla ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

Hacıyan, "Fahrizade suikastının faillerinden dördü için Interpol'e kırmızı bülten talebinde bulunuldu." dedi.

Söz konusu 4 kişi hakkında detaylı bilgi paylaşmayan Hacıyan, ayrıca Kasım Süleymani suikastının failleri ve suikast emrini verenler için 'ün kırmızı bülten çıkarmasına ilişkin bir savunma dosyası hazırladıklarını sözlerine ekledi.

İran Meclis Başkanı'nın Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Özel Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, 8 Aralık 2020'de yaptığı açıklamada Fahrizade suikastının bazı faillerinin yakalandığını, detayların yetkili organlar tarafından duyurulacağını ifade etmişti.

Nükleer programın kilit isimlerinden , 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletine bağlı ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran, 3 Ocak 2020'de ABD'nin Irak'ın başkenti 'ta düzenlediği saldırıda öldürülen Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani suikastıyla bağlantılı ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında olduğu 48 Amerikalı yetkili hakkında da Interpol'e "kırmızı bülten" talebinde bulunmuştu.

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