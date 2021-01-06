07 Ocak 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA HABERİ: ABD Kongresindeki olaylarda bir kadın yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: ABD Kongresindeki olaylarda bir kadın yaralandı

Son dakika haberi... ABD Kongresinde, ABD Başkanı destekçileri ile polis arasında yaşanan çatışmada bir kadının silahla ağır yaralandığı bildirildi. Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.01.2021
ABONE OL

CNN Televizyonuna konuşan bir güvenlik kaynağı, Kongre binasında olaylar sırasında bir kadının silahla ağır yaralandığını açıkladı.

Kadının nasıl vurulduğu ve kim olduğu henüz açıklanmadı.

İnternete yansıyan videolarda, Temsilciler Meclisinin ön kapısında silahlı bir göstericinin geldiği ve polisin de silahlarını çekerek söz konusu kişiyi durdurmaya çalıştığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA HABERİ: ABD Kongresindeki olaylarda bir kadın yaralandı SON DAKİKA HABERİ: ABD KONGRESİNDEKİ OLAYLARDA BİR KADIN YARALANDI

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylaması'nın onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri de binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağırısında bulunmuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA