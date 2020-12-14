14 Aralık 2020, Pazartesi
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Son dakika: Irak'ta PKK ile Peşmerge çatıştı

Son dakika haberi... 'ın Duhok kentinde, terör örgütü ile güçleri arasında çıkan çatışmada 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği bildirildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Son dakika: Irak'ta PKK ile Peşmerge çatıştı
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