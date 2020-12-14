İsrail medyasından ABD'nin yeni başkanı Biden'a Türkiye uyarısı: Ankara ile aranı iyi tut

"TÜRKİYE'YE KARŞI HAFİF ADIMLAR ATILMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

"Türkiye'nin bazı eylemlerine sert yaklaşım Amerika'nın çıkarına olsa da bir sonraki yönetimin Ankara ile uğraşırken hafifçe adım atması da hayati önem taşımaktadır" diye yazısına devam eden Miller, ABD'nin Türkiye'den neden vazgeçmemesi gerektiğini şu ifadelerle anlattı;



"ANKARA İLE İYİ İLİŞKİLER STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP"

"ABD, Türkiye'nin Batı'ya daha fazla yabancılaşmamasını sağlamalı. Ankara'ya aşırı baskı, iki ülke ilişkilerindeki bazı noktaları tetikleyebilir ve Erdoğan'ı İran, Rusya ve Çin'e doğru itebilir. Türkiye ile iyi ilişkiler, Amerika'nın stratejik hedefleri açısından da önemli etkileri olacaktır. Türkiye ekonomik olarak üç kıtayı kapsıyor ve başta ticaret olmak üzere her alanda bir köprü olarak önemli rol oynuyor.