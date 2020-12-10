Covid-19 salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden ülkelerden Japonya'da, dün 2 bin 811 korona virüs enfeksiyonu ile vaka rekoru kırılmış.

Ülkeden bugün de endişe verici bir haber geldi. Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, günlük vaka sayısı 2 gün üst üste rekor seviyeye ulaşarak, bugün 2 bin 898 olarak belirlendi.