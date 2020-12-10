Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 salgınının ikinci dalgası başladı
Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, salgının ikinci dalgasının başladığını açıkladı.
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Bakan Mkhize, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelindeki test sayısının 5,6 milyonu geçtiğini bildirdi.
Pozitif vaka sayısının 828 bin 598'e yükseldiğini aktaran Mkhize, "Güney Afrika, salgında şimdi ikinci dalgayı yaşıyor." dedi.