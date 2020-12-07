Doğu'da Nahçıvan koridoru sevinci: Tek yol tek millet





TİCARETİMİZ 3- 4 KAT ARTACAK

Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ise, şunları söyledi: "Gürbulak Sınır Kapımız Türkiye'de ikinci büyük sınır kapısı. Bu koridorun açılması ile kapımızın da yükü hafifleyecek. Öncesinde İran üzerinden yapılan ticarette TIR'larımız sorun yaşıyor ve uzun kuyruklar oluşuyordu. Hem bu sorun giderilmiş olacak hem de Uzak Doğu ülkelerine olan mesafemiz kısalacak. Eskiden İran'da 10- 15 gün bekleyen TIR'larımız vardı. Ama artık böyle bir sorunumuz da olmayacak. Tacirlerimiz ve iş adamlarımızın maliyetleri düşecek." Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan ise, "İhracatçılarımız Azerbaycan ile Türk cumhuriyetlerine İran üzerinden ulaşım sağlıyordu. Artık direkt Azerbaycan toprağına girmiş olacağız" diye konuştu.