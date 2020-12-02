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Azerbaycan ordusu açıkladı! İşte Ermenistan'ın uğradı zararın maliyeti

Son dakika haberi... ordusunun 27 Eylül'den 10 Kasım’a kadar gerçekleştirdiği askeri operasyonların ’a 4.8 milyar dolara mal olduğu açıklandı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.12.2020
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Azerbaycan ordusu açıkladı! İşte Ermenistan'ın uğradı zararın maliyeti

Cumhurbaşkanı , halka hitabında uzmanlara askeri teçhizatların fiyatının hesaplanması çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine UNEC Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nden bilim adamları, Azerbaycan ordusunun yürüttüğü operasyonun 'a ne kadar mal olduğunu hesapladı. Ermenistan ordusuna ait tahrip edilen ve yağmalanan askeri teçhizatın değeri tespit edildi.

Bilim adamlarına göre, Aliyev'in Büyük Vatan Savaşı olarak açıkladığı operasyon, Ermenistan'a 4,8 milyar dolara mal oldu.

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