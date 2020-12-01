Rusya ön denemeler sonucunda Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 92 olduğunu açıklamıştı. Moskova Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov konuyla ilgili "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi.