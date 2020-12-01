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Yüzde 92 koruma sağlayan Sputnik V aşısında şok: 20 kişi koronavirüse yakalandı

... Bir yıl önce dünyayı etkisi altına alan yeni tip salgınıyla ilgili aşı çalışmaları devam ediyor. Ancak 'dan gelen son dakika haberi büyük şok yarattı. Ön testler sonucu yüzde 92 etkili olduğu açıklanan Rus V aşısının birinci dozunu alan 20 kişi Kovid-19'a yakalandı. İşte haberin detayları...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.12.2020 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020
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Yüzde 92 koruma sağlayan Sputnik V aşısında şok: 20 kişi koronavirüse yakalandı

'nın ürettiği aşı V ile ilgili geldi. Covid-19 salgınında karşı Rusya'da Sputnik V aşısının testlerinde aşının birinci dozunu alan 20 kişi enfekte oldu.

Rusya ön denemeler sonucunda Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 92 olduğunu açıklamıştı. Devlet Tıp Üniversitesi Sechenov'da enstitüsü direktörü olan Vadim konuyla ilgili "Bu kişilerin aşılandıktan sonra Covid olduklarını söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklı" dedi.

Tarasov, aşılama sonrasındaki 42. günde bağışıklık geliştiğini ifade etti. Tarasov, Sputnik V aşısının yazın Seçenov Üniversitesi'nde yapılan ilk aşama testlerine katılan gönüllülerin hiçbirinin Covid-19'a yakalanmadığını söyledi. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü'nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.

İKİNCİ RUS AŞISI İÇİN DENEMELER BAŞLADI

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), Rusya'nın ikinci aşısı EpiVacCorona'nın geniş çaplı insan denemelerine pazartesi günü başlatıldığını açıkladı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre; Vektor Viroloji ve Biyoteknoloji merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona'nın bu ay 60'ın üzerinde 150 gönüllü ve 18 yaşın üzerinde 3 bin gönüllü üzerinde denemeler yapılacak.

TASS haber ajansına göre testler Moskova, Kazan ve Kaliningrad da dahil olmak üzere birçok farklı kentte yapılacak.

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